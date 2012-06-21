Починаючи з квітня АТ «Укрзалізниця» запустить новий потяг №10/9 — нічний експрес «Київ-Маріуполь».
Про це у Facebook повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов.
Тепер, за його словами, дістатися від столиці до Маріуполя можна буде на дві години швидше — час у дорозі займе близько 15 годин замість нинішніх 17.
Продажі квитків уже відкрито. Експрес курсуватиме через день, починаючи з 30 березня. Вирушати зі столиці він буде о 19:03, прибуватиме до Маріуполя — о 09:47. Із Маріуполя відправлення о 16:30, прибуття до Києва — о 07:14.
Експрес складатиметься з 10 модернізованих вагонів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»