Постановою КМУ від 28 липня 2021 р. № 787 внесені зміни до обмежувальних протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Ці зміни, в тому числі стосуються правил перетину державного кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування на сході України і адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Вони набувають чинності 5 серпня.

Зокрема, іноземцям та особами без громадянства за виключенням окремих категорій як і раніше під час в’їзду в Україну потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат ПЛР чи експрес-тестування на COVID-19, які проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, чи відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 або про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

У той же час рішенням Уряду визначено, що особи, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, підлягають самоізоляції. Це стосується як громадян України, так і іноземців.

Серед виключень, під самоізоляцію при перетині кордону не підпадають:

♦ особи, які не досягли 18 років;

♦ громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року;

♦ члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій;

♦ працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

♦ військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;

♦ учасники зовнішнього незалежного оцінювання, особи, які мають намір вступити до закладів освіти, в тому числі на курси (відділення) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти, здобувачі освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території України, а також батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, інші законні представники чи інші особи, уповноважені батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками, які супроводжують таких осіб;

♦ водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

♦ особи, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;

♦ громадяни України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

♦ інші категорії громадян, відповідно до затверджених виключень.

Перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатка електронного сервісу «Вдома» забороняється. У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення прикордонники відмовлятимуть таким особам у перетині державного кордону.

Окрім цього, самоізоляція передбачена і для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Вона не стосується:

♦ осіб, які не досягли 18 років;

♦ працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

♦ учасників зовнішнього незалежного оцінювання;

♦ осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, в тому числі на курси (відділення) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі;

♦ здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

♦ одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників чи інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, які супроводжують осіб, зазначених в абзацах четвертому - шостому цього підпункту;

♦ громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором;

♦ осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;

♦ громадян України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

З повним переліком категорій осіб, хто не підпадає під самоізоляцію, радимо громадянам ознайомитися завчасно.

Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням державного кордону не застосовується або припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину державного кордону. Дана норма не стосується осіб, які прибули з Росії, Індії та перебували на їх території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів.

Для осіб, які прибули з ТОТ в Донецькій та Луганській областях, АР Крим та м. Севастополя самоізоляція, обсервація не застосовується або припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетинання контрольних пунктів в’їзду на ТОТ в Донецькій та Луганській областях, АР Крим та м. Севастополя та виїзду з них.

Посадові особи Державної прикордонної служби перевіряють встановлення та активацію особами мобільного додатка під час перетину ними державного кордону або контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

Строк самоізоляції становить 10 днів для осіб, які здійснили перетин державного кордону або контрольних пунктів в’їзду-виїзду, та розпочинається через 72 години з моменту перетину. Ця норма також не стосується осіб, які прибули з Росії, Індії та перебували на їх території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів.

Для громадян, які здійснили перетин державного кордону та прибули з Росії, Індії та перебували на їх території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів, строк самоізоляції становить 14 днів, яка розпочинається з моменту перетину державного кордону та не може бути припинена раніше.