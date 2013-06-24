Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №55/56 сполученням Київ — Ясіня з 5 серпня. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Він вирушатиме з Києва щоденно о 15:02 і прибуватиме на станцію Ясіня о 07:11. Зворотно, зі станції Ясіня, поїзд вирушатиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 09:52.

Квитки вже доступні в касах вокзалів та онлайн.

Раніше повідомлялося, що триває розвитокГайворонської вузькоколійки. Маршрут Гайворон — Рудниця став справжньою дорогою життя не лише для місцевих жителів, а ще й для переселенців з інших областей України.

Також розширюється Kyiv City Express: Укрзалізниця призначила курсуваннядодаткових приміських поїздів.