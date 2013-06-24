Втекти від обстрілів та розпочати наново родинний бізнес. Сім’я переселенців з Донецької області відкрила магазин на Дніпропетровщині. В планах – розширювати мережу.

Родина мала мережу з чотирьох магазинів на Донеччині. Там продавали продукти та господарські товари. Задумуватися про евакуацію почали, коли стало зовсім гаряче.

Переселенка Людмила каже, переїхали, бо вдома вже неможливо було жити. Ні світла, ні газу, ще й постійні обстріли. Кожен з магазинів пошкоджений. Жінка зізнається, настрашнішими були раптові авіаудари ворога. Літаків агресора не було чути – надто високо підлітали. Лише вибухи бомб.

«Одна неподалік впала. Я якраз працювала у магазині. Одразу вікна повилітали, двері. Пилюка скрізь, цегла летіла», – згадує власниця бізнесу Людмила.

Остаточно евакуювалися влітку. В середині серпня відкрили магазин у Новомосковському районі. Друзі порадили підходяще приміщення.

«Вцілілі полиці перевезли з одного магазину. Холодильники з іншого. Загалом «зібрали» з чотирьох магазинів один. Половину товару з собою забрали і вивіску. Тепер вже все тут замовляємо», – розповіла Людмила.

Мамі на роботі в магазині допомагає донька.

«Ми щирі патріоти своєї країни. Усі наші магазини синьо-жовті. На кожному завжди майорів Прапор. На цьому також є», – зазначила підприємиця.

За майже два місяці роботи покупців стало більше. Приходять від дітей до пенсіонерів.

Найменші забігають за смаколиками. Дмитро із друзями – за морозивом. А його мама Юлія обирає тут продукти до обіду.

«Хліб купуємо, крупи, макарони, олію. Тут багато всього. Яскрава вивіска приваблює. Обслуговування хороше. Дівчата ввічливі», – сказала мешканка громади Юлія.

«Затишно тут. Усе найнеобхідніше є. Зайшов за консервованою кукурудзою», – поділився планами місцевий житель Павло Васильович.

Власниця магазину Людмила каже, розуміє, наскільки зараз важливо тримати економічний фронт. Працювати, підтримувати державу податками. Тим паче, коли є родинна справа. Яку любиш та яку цінуєш.

Згодом планують розширяти бізнес на Дніпропетровщині. А коли українські захисники відгонять ворогів якнайдалі, будуть відновлювати пошкоджені магазини на Донеччині.