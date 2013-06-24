З Днем Незалежності, Україно!

Шановні українці та українки!

Сьогоднішня дата знаменує не лише 31-річчя відновлення Незалежності України, а й рівно пів року героїчної боротьби українського народу проти рашистських загарбників.

Україна виборювала свою незалежність століттями і продовжує обстоювати її зараз у розв’язаній росією повномасштабній війні. Ми б’ємося за нашу землю, за нашу історію та цінності, за людей.

Наші Збройні Сили — це вістря списа, яким ми вражаємо ворогів. Шана й повага кожному, хто віддав своє життя за Незалежність України. Їхній подвиг і слава вічні. Так само, як і подвиги тих, хто зараз на передовій продовжує боронити свій дім і свою Батьківщину.

Кожен на своєму місці бореться за нашу незалежність і наближає перемогу. Наші медики, рятувальники, енергетики, залізничники — всі, хто в найважчі часи робив свою роботу, був на своєму місці, допоміг і допомагає зберегти нашу славетну Україну. Кожен, хто продовжує працювати й підтримувати економіку, хто дає робочі місця й віру в краще майбутнє.

Усі разом ми сила, яку неможливо здолати. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Ялти.

31 рік — це тільки початок. Новий початок для кожного з нас, аби після перемоги відновити країну, достойну наших дітей та онуків. Квітучу, вільну, європейську Україну, в якій безпечно та комфортно жити, престижно працювати й навчатися, в яку перспективно інвестувати. Це мрія, в яку повірили українці 31 рік тому, і це мета, яку ми з вами й пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками поступово здобуваємо.

Нам є чим пишатися перед світом, і сьогодні ми як ніколи відчуваємо гордість за нашу державу. Україна стала синонімом хоробрості та відваги. Саме ми пишемо історію, якою захоплюватимуться майбутні покоління. Наша віра в перемогу міцна й непохитна. Бо ми воюємо не заради ненависті до нашого ворога, а через любов до своєї Батьківщини та близьких.

Не ми розв’язали цю війну, але нам її закінчувати. І не тільки на фронті. росія думала, що вона нерушима скеля. Тож згадає видатні слова класика:

«Лупайте сю скалу! Нехай нi жар, нi холод

Не спинить вас!

Зносiть i труд, i спрагу, й голод,

Бо вам призначено скалу сесю розбить».

Віримо в перемогу українського війська. Віримо в Україну. Працюємо на благо України та її майбутнього.

З Днем Незалежності, Україно!

Прем’єр-міністр України Денис ШМИГАЛЬ