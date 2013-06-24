Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава.
І воля святая!
Прагнення волі та незалежності є споконвічною чеснотою українців, яку у битвах виборювали козаки, січові стрільці, бійці Української повстанської армії, сучасні воїни, які завжди були і є під захистом Покрови Пресвятої Богородиці.
Дорогі захисники і захисниці!
Зараз ми разом з Вами творимо новітню історію великої країни, яка попри усі труднощі та перешкоди, що стоять на її шляху, впевнено рухається вперед до найзаповітнішої мрії – нашої спільної Перемоги. .
У ході тривалого спротиву ми з Вами вистояли, змужніли та показали ворогові свою сталеву міць, силу духу великих воїнів задля збереження суверенітету та територіальної цілісності країни.
Ваша військова професійність та майстерність викликають захоплення й подив світової спільноти, яка, дивлячись на ваш героїзм та гідні поваги вчинки, повірила у свої сили.
Саме тому, Ви, без перебільшення, стали рятівним щитом світу і Європи зокрема.
Ваші дії посилюють гордість за весь український народ, який зростив воїнів світла, воїнів добра, воїнів-визволителів.
Пишаємося Вами!
Слава Україні!
Разом переможемо!
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України
генерал-лейтенант Сергій НАЄВ