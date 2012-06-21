Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У всіх приміських потягах Слобожанської столиці проходять рейди-перевірки на дотримання пасажирами, членами локомотивних бригад та провідниками індивідуального захисту передбаченого карантином. Проводять його фахівці регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця» спільно з працівниками воєнізованої охорони.
Вони перевіряють пасажирів та персонал електричок, які курсують в межах Харківській області, на наявність у них захисних масок. Якщо залізничники виявляють пасажира чи працівника потягу без маски, то спочатку рекомендують надягти її. Крім цього, вони рекомендують усім, хто перебуває в електричці, дотримуватися соціальної дистанції та подорожувати лише на місцях для сидіння. Якщо ж пасажир відмовляється виконувати необхідні під час карантину вимоги, то перевіряючі повідомляють локомотивну бригаду, яка робить вимушену зупинку потяга і викликають на місце події наряд поліції, який згідно з законом, має притягнути порушника до адміністративної відповідальності.
Як поінформували в прес-службі «Південної залізниці», в межах обслуговування регіональної філії» щодоби рухається 156 приміських потягів. А з 24 червня розпочнуть рух ще 23 приміські електрички. Усі вони будуть перевірені на дотримання карантинних заходів.