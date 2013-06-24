Відтепер херсонці та мешканці найближчих територіальних громад можуть розраховувати на щоденний евакопотяг зі спеціалізованими вагонами для евакуації маломобільних осіб. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі з Херсона до Хмельницького безоплатний евакуаційний потяг відправляється о 18:00, а з 1 грудня для зручності херсонців він вирушатиме о 15:27.

Щоб зареєструватися на посадку, необхідно попередньо звернутися на гарячі лінії Херсонської обласної військової адміністрації або ж приїхати на залізничний вокзал щонайменше за 3-4 години до відправлення.

Після прибуття до Хмельницького прямо на вокзалі Укрпошта виплатить внутрішньо переміщеним особам кеш-допомогу від держави у розмірі 2 тис. гривень для дорослих і 3 тис. гривень для дітей та осіб з інвалідністю.

Також херсонці гарантовано будуть поселені в безкоштовні прихистки й отримають гуманітарну допомогу.

З питань евакуації звертайтеся на гарячі лінії

Херсонської ОВА або ж у чат-бот

волонтерської організації Helping to leave.

Також можна телефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48.