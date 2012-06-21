З 1 жовтня молдовський лоукостер FlyOne розпочне виконнання рейсів до Києва. Польоти виконуватимуть із Кишинева.
Про це повідомляє lowcost.ua.
Авіакомпанія літатиме до аеропорту "Київ" (Жуляни) тричі на тиждень, а з 24 жовтня частота рейсів збільшиться до чотирьох.
Квитки вже доступні для бронювання з ціною від 39 євро (1209 грн) в один бік та від 78 євро туди-назад.
У вартості найдешевших квитків в тарифі Standart маленька ручна поклажа розміром 40x30x20 см, а також онлайн реєстрація за 24 години до вильоту.
В дорозі літак перебуватиме рівно годину.
Умови в’їзду в Молдову:
♦ наявність сертифікату про повну вакцинацію або
♦ ПЛР-тесту (зробленого не більше, ніж за 72 год. до в’їзду в країну) або
♦ антиген-тесту (зробленого не більше, ніж за 48 год. до в’їзду в країну) або
♦ довідку про те, що ви протягом останніх півроку хворіли на Covid-19 або тест на антитіла, який діє протягом 90 днів
Якщо мандрівник немає одного з документів, він повинен піти на 14-денний карантин, який можна скоротити у разі отримання негативного результату ПЛР- або антиген-тесту після 7 днів самоізоляції.
Карантинні обмеження не поширюються на:
♦ дітей до 12 років
♦ студентів до 18 років, які їдуть на навчання
♦ громадян, які приїжджають на лікування