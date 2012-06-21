З 1 жовтня молдовський лоукостер FlyOne розпочне виконнання рейсів до Києва. Польоти виконуватимуть із Кишинева.

Про це повідомляє lowcost.ua.

Авіакомпанія літатиме до аеропорту "Київ" (Жуляни) тричі на тиждень, а з 24 жовтня частота рейсів збільшиться до чотирьох.

Квитки вже доступні для бронювання з ціною від 39 євро (1209 грн) в один бік та від 78 євро туди-назад.

У вартості найдешевших квитків в тарифі Standart маленька ручна поклажа розміром 40x30x20 см, а також онлайн реєстрація за 24 години до вильоту.

В дорозі літак перебуватиме рівно годину.

Умови в’їзду в Молдову:

♦ наявність сертифікату про повну вакцинацію або



♦ ПЛР-тесту (зробленого не більше, ніж за 72 год. до в’їзду в країну) або



♦ антиген-тесту (зробленого не більше, ніж за 48 год. до в’їзду в країну) або



♦ довідку про те, що ви протягом останніх півроку хворіли на Covid-19 або тест на антитіла, який діє протягом 90 днів

Якщо мандрівник немає одного з документів, він повинен піти на 14-денний карантин, який можна скоротити у разі отримання негативного результату ПЛР- або антиген-тесту після 7 днів самоізоляції.

Карантинні обмеження не поширюються на:

♦ дітей до 12 років



♦ студентів до 18 років, які їдуть на навчання



♦ громадян, які приїжджають на лікування