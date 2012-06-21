До дня народження Лесі Українки в межах проведення V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» на Луганщині відбувся перший регіональний етап, у якому загальне журі розглянуло 47 робіт учасників. Як повідомляє обласний навчально-методичний центр професійної освіти у Луганській області, рівень змагання рік у рік зростає, учні демонструють неабияку майстерність виразного читання поезій Лесі Українки, інсценізацій її драматичних творів, здібності в художньо-образотворчому мистецтві, долучаються до науково-пошукової роботи. Цього року в ювілейному конкурсі взяли участь учні з 19 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.
Конкурс має непросту історію. Його започаткувала відома громадська діячка Канади лікарка, меценатка Марія Фішер-Слиж. 10 років проходив у Криму. Після окупації півострова конкурс не вмер, а набув ще більшої популярності й сили. Тепер мандрує регіонами України і збирає переможців.
для «Урядового кур’єра»