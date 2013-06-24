9 квітня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, Регіон Європи та Центральної Азії Аруп Банерджі провели зустріч для обговорення стану реалізації спільних проєктів, а також мобілізації необхідних Україні фінансових ресурсів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У зустрічі взяли участь перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца. Від Банку були присутні Голова представництва Світового банку в Україні Геворг Саргісян та керівник програми з економічної політики у Східній Європі Карліс Сміт.

Міністр фінансів подякував представникам Банку за своєчасну, стабільну та надважливу підтримку, що надається через спільні проекти з лютого 2022 року.

“З перших днів повномасштабного вторгнення Світовий банк розробив низку механізмів, що сприяли залученню власних коштів Банку та коштів партнерів з розвитку для пріоритетних потреб держбюджету, зокрема на забезпечення соціальних та гуманітарних видатків, а також для відновлення об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення надання критично важливих освітніх та медичних послуг, підтримки агровиробників і продовження реформ”, - додав Міністр фінансів.

За 2022-2023 роки обсяг портфеля діючих проектів Світового банку в Україні є найбільшим за всі роки співпраці. Від лютого 2022 року до держбюджету України надійшли кредитні і грантові кошти на суму близько 31 млрд доларів США у рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів, зокрема через механізми Цільових фондів багатьох донорів. Наразі діючий портфель спільних проектів складає 19 інвестиційних проєктів та 3 системних проекти, на загальну суму понад 9 млрд доларів США та 1 млрд євро.

Також під час зустрічі було обговорено продовження впровадження Урядом України реформ, визначених у співпраці з донорами та відзначено важливість аналітичного інструменту Матриця реформ. Матрицю було презентовано у лютому 2024 року, під час восьмого засідання Керівного Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України.

“Незважаючи на постійні виклики спричинені війною, ми продовжуємо впроваджувати узгоджені заходи та реформи в межах співпраці з Світовим банком, ЄС, МВФ, США та G7. Матриця реформ спрямована на посилення спроможностей Уряду у цьому процесі. Україна залишається відданою порядку денному реформ для сприяння економічному розвитку та відновленню країни” – додав Сергій Марченко.

З лютого 2022 року завдяки активній роботі Урядової команди та Світового банку вдалося залучити 4,5 млрд доларів США в рамках низки угод на підтримку політики розвитку (DPL). Подальше виконання всіх необхідних заходів забезпечить підготовку та укладення другої Угоди із серії Позик на підтримку політики розвитку «Основи зростання», що в свою чергу дозволить Україні залучити додаткову бюджетну підтримку до кінця 2024 року.