З наступного місяця мешканці щойно звільнених від окупанта територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це повідомила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час свого включення до прямого ефіру на телеканалі РАДА.

Вона нагадала, яка допомога від держави і благодійників передбачена для мешканців звільнених від ворога міст та сіл.

Це як гуманітарна допомога: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, - так і фінансова підтримка.

«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн», - повідомила Ірина Верещук.

Нагадаємо, наразі на звільнених від ворога Харківщині та Херсонщині триває пілотний проект. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.