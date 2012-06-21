Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській ОДА відбулася зустріч т. в. о. голови облдержадміністрації Ірини Купрейчик з керівником Східного регіонального хабу Програми U-LEAD з Європою від GIZ Денисом Ткачовим.
Предметом обговорення стала подальша робота новоствореного підрозділу, який прийшов на зміну Сумському центру розвитку місцевого самоврядування у зв’язку із завершенням першого етапу перехідної стадії Програми.
Регіональний офіс і надалі опікуватиметься процесами децентралізації не лише на Сумщині, а й у Донецькій, Луганській, Полтавській, Харківській та Черкаській областях.
За словами Ірини Купрейчик, реформа місцевого самоврядування значною мірою залежить від компетентності та активності як керівників, так і спеціалістів громад. Тож область зацікавлена у відповідному навчанні, консультаційній та іншій роботі, яка б сприяла якомога швидшому та якіснішому становленню ОТГ.
Сумщина має досвід відповідної співпраці у попередні роки – тепер його потрібно примножити і розширити у межах Програми U-LEAD з Європою від GIZ.
На переконання учасників зустрічі, новий 2020-ий стане роком активізації процесів децентралізації, що дозволить створи ефективну модель місцевих територій.