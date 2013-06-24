За час повномасштабного вторгнення надзвичайники Дніпропетровщини майже 2 тис разів вирушали на ліквідацію наслідків ворожих атак. Виявили та знешкодили майже 6 тис боєприпасів. Про це розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Рятувальники працюють у надскладних умовах. Часто під сирени повітряних тривог. Отримують колосальне фізичне та психологічне навантаження», – зазначив начальник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

Він додав: працівники ДСНС виїжджають на ліквідацію пожеж, що сталися в результаті ворожих обстрілів. Розбирають завали зруйнованих будівель. Щодня виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

Нині піротехніки обласного управління ДСНС розміновують території трьох регіонів: Дніпропетровщини, Херсонщини та Харківщини. Загалом уже обстежили понад 180 га, додав Андрій Кульбач.