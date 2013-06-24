Від початку 2024 року українські підприємці отримали 14 645 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 55,2 млрд гривень. Понад дві третини від цієї суми припадає на сектори сільського господарства та переробної промисловості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Протягом минулого тижня підприємці взяли ще 412 таких кредитів на суму 1,8 млрд гривень. Загалом, від початку дії програми (від лютого 2020 року) видали 93,6 тисячі кредитів на суму 322,1 млрд гривень.

«Все більше пільгових кредитів в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» український бізнес отримує на інвестиційні цілі та на підвищення власної енергостійкості. Це дозволяє підприємствам не тільки розширювати виробництво, а й продовжувати працювати навіть під час обмежень постачання електроенергії. Можливостями державної програми пільгового кредитування на енергетику вже почали користуватись Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК). За пільгові кошти вони можуть придбати та облаштувати устаткування для генерації електроенергії з альтернативних джерел, а також обладнання для зберігання електричної енергії», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

З початку 2024 року підприємці отримали доступні кредити за такими цілями:

16,9 млрд грн – кредити на поповнення обігових коштів;

12,5 млрд грн – кредити бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

12,2 млрд грн – кредити на розвиток переробних підприємств;

10,7 млрд грн – на реалізацію інвестиційних проєктів.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (43,3 тис.), «Ощадбанк» (14,5 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (5,4 тис.).

Нагадаємо, що Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», яка реалізується Фондом розвитку підприємництва, є складовою урядової політики «Зроблено в Україні» для підтримки українських виробників.