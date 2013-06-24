Це на 114 тисяч більше, ніж минулого року.

«Не зважаючи на труднощі воєнного часу, працюємо у звичному режимі. Надаємо мешканцям області та переселенцям адмінпослуги. Наші спеціалісти щодня опрацьовують тисячі заяв. Зокрема, оформлюють та видають біометричні документи. Працюють настільки ефективно і оперативно, наскільки це зараз можливо», – зазначив начальник ГУ Державної міграційної служби Дніпропетровщини Богдан Чегіль.

Цьогоріч оформили більш ніж 230 тис закордонних паспортів та понад 100 тис ID-карток. Усього за цей час міграційна служба Дніпропетровщини надала майже 355 тисяч адміністративних послуг.

Через війну терміни виготовлення біометричних документів скасовані, тому можливі затримки, додав Богдан Чегіль.

Уточнити інформацію щодо роботи територіальних підрозділів можна на сайті та за телефоном «гарячої лінії»: +380567203017.