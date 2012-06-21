Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомило Головне управління юстиції в Черкаській області, завдяки запровадженню дієвих санкцій проти неплатників аліментів у рамках ініціативи #ЧужихДітейНеБуває державні виконавці протягом минулого року стягнули на користь дітей 125 338 847 млн. грн. За словами начальника Головного управління юстиції в Черкаській області Олександра Свіренюка, вони не зупиняються на досягнутому і продовжують захищати економічні права найменших українців.
— Піклуватися про дітей — обов’язок кожного батька та матері. На жаль, багато хто забуває про це. Тому ми, маємо нагадати про батьківський обов’язок усім, хто, не виплачуючи аліменти, фактично вчиняє економічне насильство над власними дітьми, — наголошує Олександр Свіренюк.
З початку 2019 року виконавці області вже стягнули з боржників 22 103 219 млн. грн. аліментів — значно більше, ніж за аналогічний період торік.
Міністерство юстиції веде активну роботу в рамках ініціативи «Відповідальне батьківство». Нині, окрім стягнення аліментів, активно впроваджують проект з видачі перших документів малюків у пологових будинках, який нині переріс у комплексну законодавчу ініціативу «Є-Малятко». Завдяки їй батьки зможуть отримати одразу 9 послуг, подавши лише одну заявку.
Окрім цього, по всій Україні триває запровадження ініціатив, які допомагають батькам виховувати новонароджених українців «Пакунок малюка» та «Муніципальна няня».