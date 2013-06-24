За період з січня по жовтень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 338,5 млрд грн, зокрема у жовтні 34,3 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці кошти було спрямовано:

- 52,3 млрд грн на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у жовтні – 5,5 млрд грн;

- 41,6 млрд грн для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у жовтні – 5,8 млрд грн;

- 25,6 млрд грн на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у жовтні ‒ 0,9 млрд грн;

- 188,1 млрд грн Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у жовтні ‒ 22,1 млрд грн;

- 30,9 млрд грн на єПідтримку, що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.

«На сьогодні одним із головних завдань є соціальний захист громадян, продовження виплат заробітних плат і пенсій, надання людям підтримки від держави. І Уряд робить все можливо, щоб в умовах воєнного стану, наші громадяни отримали вчасно належні їм виплати, житлові субсидії та пенсії. Адже саме так українці відчувають підтримку держави і розуміють, що не лишаються наодинці зі своїми проблемами», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.