За Програмою медичних гарантій-2022 (ПМГ), яка продовжує діяти і під час війни, українці мають право безоплатно отримувати медичні послуги з усіх основних видів медичної допомоги: первинна, спеціалізована, високоспеціалізована, екстрена, паліативна, медична реабілітація, меддопомога дітям до 16 років та допомога під час вагітності і пологах. Про це повідомляє Урядовий портал.

При цьому вартість наданих послуг, за договором з НСЗУ, медичному закладу оплачує держава.

Наразі медичний заклад будь-якої форми власності – комунальний, приватний чи лікар-ФОП – за умови, що він відповідає необхідним вимогам, може укласти договір з НСЗУ та отримувати гроші за послуги, які надає пацієнтам за ПМГ. А українці, відповідно, мають можливість лікуватися за державні кошти як в комунальних, так і в приватних закладах.

У 2022 р. НСЗУ укладено 1153 договори із 999 закладами охорони здоров’я приватної форми власності. Загалом надавачі медпослуг приватної форми власності становлять майже третину (29,1%) від усіх закладів, з якими у НСЗУ укладені договори.

За напрямом первинної медичної допомоги 928 приватних закладів мають договори з НСЗУ (42% від усіх надавачів, з якими укладено договір на послуги з первинної меддопомоги), за напрямом спеціалізованої медичної допомоги 225 приватних закладів мають договір з НСЗУ (8,7% від усіх надавачів, з якими укладено договір зі спеціалізованої меддопомоги).

За перше півріччя поточного року НСЗУ вже виплатила таким закладам за надані медичні послуги майже 1,6 млрд грн:

904,3 млн грн – за первинну медичну допомогу,

691 млн грн – за спеціалізовану медичну допомогу.

Найбільше медичних закладів приватної форми власності, що уклали договір з НСЗУ, наразі у Дніпропетровській області (101), м. Києві (100), Одеській (96), Львівській (66), Закарпатській (52) та Івано-Франківській (52) областях.

За перше півріччя найбільше коштів за надану медичну допомогу отримали приватні заклади Києва (386 млн грн), Дніпропетровської (217 млн грн), Одеської (125 млн грн), Харківської (102 млн грн), Запорізької (81 млн грн) областей.

Звертаємо увагу, що законтрактовані НСЗУ лікарі-ФОП та приватні медичні заклади надають повний обсяг медичних послуг згідно з договором. Пацієнт може обрати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра у приватному закладі й отримає безоплатний пакет послуг первинної допомоги.

Щоб отримати спеціалізовану допомогу у приватному закладі, потрібне направлення лікаря, з яким укладена декларація, або направлення лікуючого лікаря.

Нагадуємо, що пацієнт має можливість вільно обрати медичний заклад, в якому хоче отримати допомогу, а НСЗУ заплатить цьому закладу, незалежно від форми власності.

На жаль, зважаючи на війну, деякі лікарні можуть бути перевантажені допомогою постраждалим, у такому випадку на місцевому рівні може бути ухвалене рішення про тимчасове ненадання планової допомоги. Проте пацієнт має право на безоплатну медичну допомогу у будь-якому іншому медзакладі, який має змогу її надавати. При цьому місце реєстрації чи проживання не має значення. Контакти найближчих закладів, які надають необхідні медичні послуги, можна дізнатись за номером 16-77 (контакт-центр НСЗУ).