З початку 2022 року спортсмени і спортсменки України вибороли на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю 3232 нагороди. Про це у Facebook повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає Урядовий портал.

З них 1302 золотих медалей, 959 срібних і 971 бронзових нагород. Міністр також розповів про спортивні результати, здобуті минулого тижня. «Двічі гімн України лунав на чемпіонаті світу з боксу серед молоді в Іспанії і двічі на міжнародних змаганнях зі стрільби кульової у Польщі. Збірна України з пауерліфтингу здобула 19 медалей чемпіонату Європи, три нагороди привезли українські фігуристи з «Таллінн Трофі», — написав Міністр.

За даними Мінмолодьспорту, на сьогодні 1163 спортсмени перебувають за кордоном на навчально-тренувальних зборах або на змаганнях.