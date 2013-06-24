Перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін висловив співчуття постраждалим та родинам загиблих у акті воєнного злочину у Вінниці й повідомив, що російські війська свідомо знищують українців такими атаками. Лише за останню добу ворог бив по Донеччині, Запоріжжю, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Слов’янську. А вранці були Миколаїв і Вінниця. І скрізь були удари по цивільних об’єктах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Євгеній Єнін навів порівняльну статистику влучань у цивільні та військові об’єкти на території України з початку широкомасштабного вторгнення рф. Виявилося, що за цей час росіяни нанесли 17 314 ударів по цивільним об’єктам і лише близько 300 — по військовим.

«На руках російських військових кров мирних жителів України. Вони добре розуміють, куди летять їхні ракети. І це, безумовно, воєнні злочини», — зазначив Євгеній Єнін.

Він також повідомив, що у Вінниці розпочали роботу дванадцять слідчо-оперативних груп Національної поліції України, а також представники слідчих підрозділів Служби безпеки України. А загалом на сьогоднішній момент 95 % воєнних злочинів на території України розслідується саме силами Національної поліції. Розпочато майже 22000 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їхніми пособниками.

У Вінниці на роботах із ліквідації наслідків російської атаки та слідчих діях від ДСНС та Національної поліції залучено близько однієї тисячі осіб та понад 200 одиниць техніки. Передбачається до кінця наступного дня завершити розбір основної маси завалів. Продовжується й розшук осіб, які вважаються зниклими безвісти.