За понад 900 тисячами із них мешканці вже отримали препарати – безкоштовно або з невеличкою доплатою.
«Програма «Доступні ліки» продовжує діяти і у війну. Все, що потрібно зробити людині із хронічними захворюваннями, – взяти електронний рецепт у сімейного лікаря. Після – звернутися з ним до аптеки, що уклала договір із Національною службою здоров’я України», – розповіла директорка Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Будяк.
Серед «доступних ліків» – препарати від серцево-судинних хвороб, цукрового і нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії, бронхіальної астми. А ще – для профілактики інфаркту та інсульту. Загалом у переліку – понад 400 лікарських засобів.
На Дніпропетровщині до програми «Доступні ліки» приєдналися майже 1,2 тисячі аптек та аптечних пунктів.