Від початку повномасштабного вторгнення рф загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України становила 2 трлн 226,6 млрд грн. У грудні видатки становили 331,7 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 13 січня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
- 938,2 млрд грн (у грудні – 131,7 млрд грн) – оплата праці з нарахуваннями, або 42,1% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців – 721,9 млрд грн (у грудні – 99 млрд грн);
- 502,2 млрд грн (у грудні – 83,3 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг, або 22,6%. У тому числі:
282,5 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
124,5 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
- 454,7 млрд грн (у грудні – 58,3 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 20,4% від загального обсягу видатків. У тому числі:
199,5 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
133,5 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;
30,3 млрд грн перераховано для виплати допомоги в рамках Програми “єПідтримка”;
- 132 млрд грн (у грудні – 6,9 млрд грн) – на обслуговування державного боргу, або 5,9% від загального обсягу;
- 106 млрд грн (у грудні – 10,2 млрд грн) – трансферти місцевим бюджетам, або 4,8% від загального обсягу.