Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну понад 50 міжнародних компаній переїхали з росії до Казахстану.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
«Казахстанська влада заявила, що більш ніж 50 міжнародних компаній переїхали з росії до Казахстану після того, як москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому», - йдеться у матеріалі.
За словами прем’єр-міністра Казахстану Аліхана Смаїлова, ще 56 міжнародних компаній, які залишили росію за останні місяці, «висловили готовність переїхати в Казахстан».
Президент Касим-Жомарт Токаєв додав, що влада Алмати має розмістити переміщені компанії навколо цього найбільшого міста країни. «Це значно допоможе економіці нашої країни. Обговоріть це з урядом і компаніями», - зазначив він.
Радіо Свобода додає, що після початку повномасштабної агресії росії проти України більш як тисяча міжнародних компаній припинили або призупинили свою діяльність у рф, а 320 повністю залишили російський ринок.