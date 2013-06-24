З вересня на Дніпропетровщині понад 180 родин звернулися до ЦНАПів за комплексною послугою єМалятко. Найактивніше її замовляли у Кривому Розі, Кам’янському, Томаківці, Перещепиному та Межовій. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Послуга єМалятко користується попитом серед новоспечених батьків. Найперше, завдяки своїй зручності та доступності. З народженням дитини додається клопотів. У мам і тат немає багато вільного часу на оформлення документів», – зазначив заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Послуга комплексна. За однією заявою можна оформили свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, допомогу при народженні і компенсацію вартості пакунку малюка. А ще зробити унікальний запис в Єдиному державному демографічному реєстрі та внести маля в електронну базу пацієнтів.

Через війну сервіс єМалятко був тимчасово недоступний. Поновив роботу на початку вересня, коли в Україні знову відкрили необхідні реєстри.

Заяву можна подати самостійно через портал Дія. У центрі надання адмінпослуг її оформлює адміністратор. Батькам залишається лише перевірити внесені дані та поставити підпис. Із документів знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медична довідка із пологового будинку.

Окрім ЦНАПів, послугу єМалятко надають у пологових й у відділах РАЦСу області.