За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 251 пільговий кредит на загальну суму 0,64 млрд грн, з яких 195 кредитів – від банків державного сектору економіки на близько 0,47 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 14 896 кредитів на 55,8 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 11 296 кредитів на 29,3 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 59 038 кредитів на 233,1 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 44 330 кредитів на 119,7 млрд грн), з яких станом на 19 серпня поточного року:

23,26 млрд грн – на інвестиційні цілі;

63,21 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

39,39 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

19,69 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

57,56 млрд грн – на антивоєнні цілі;

16,45 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 93 860 кредитних договорів на 322,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 64 806 договорів на 146,3 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпідтримки Уряд вніс змінидо Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у рамках домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».

Також наприкінці минулого року відбувся офіційний запуск Програми «Доступний факторинг» – нового фінансового інструменту в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для забезпечення мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) оборотним капіталом.