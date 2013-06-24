З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 58 921 кредит на загальну суму 186,1 млрд грн, з яких 38 793 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 78,7 млрд гривень (станом на 03.04.2023). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах цієї програми видано 100 пільгових кредитів на загальну суму 514,5 млн грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 25 кредитних договорів на суму 91,4 млн гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 24 099 кредитних договорів на загальну суму 96,47 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 18 317 кредитних договорів на суму 52,09 млрд грн), з яких:

- 0,93 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 7,37 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,37 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 26,66 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 56,81 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах цієї програми.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14.03.2023 № 229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».