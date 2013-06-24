З моменту старту державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 53 097 кредитів на загальну суму 165,9 млрд грн, з яких 34 162 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 66,66 млрд гривень (станом на 09.01.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах програми видано 245 пільгових кредитів на загальну суму 867 млн грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 166 кредитних договорів на суму 395,1 млн гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 18 275 кредитних договорів на загальну суму 76,27 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 13 686 кредитних договорів на суму 40,01 млрд грн), з яких:

- 0,82 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 6,39 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,38 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 25,74 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 38,91 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.