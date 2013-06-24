За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 122 пільгові кредити на загальну суму 1,07 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 79 кредитних договорів на суму 0,45 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 25.07.2022 р. отримали від уповноважених банків 45 767 кредитів на загальну суму 131,51 млрд грн, з яких 29 268 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 50,72 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках Програми укладено 10 945 кредитних договорів на загальну суму 41,89 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору – 8 792 кредитних договорів на суму 24,07 млрд грн, з яких:

- 0,66 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 3,96 млрд грн – як антикризові кредити;

- 3,36 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 19,41 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 14,48 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.