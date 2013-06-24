З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 54 560 кредитів на загальну суму 171,23 млрд грн, з яких 35 184 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 69,08 млрд гривень (станом на 13.02.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 322 пільгові кредити на загальну суму 1,18 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 258 кредитних договорів на суму 0,62 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 19 738 кредитних договорів на загальну суму 81,61 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 14 708 кредитних договорів на суму 42,44 млрд грн), з яких:

- 0,83 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 6,69 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,36 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 25,86 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 43,85 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.