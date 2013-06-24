З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 54 625 кредитів на загальну суму 171,68 млрд грн, з яких 35 193 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 69,15 млрд гривень (станом на 20.02.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 65 пільгових кредитів на загальну суму 0,44 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 9 кредитних договорів на суму 70,1 млн гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 19 803 кредитних договорів на загальну суму 82,06 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 14 717 кредитних договорів на суму 42,51 млрд грн), з яких:

- 0,83 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 6,78 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,36 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 25,87 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 44,19 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.