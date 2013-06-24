За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 390 пільгових кредитів на загальну суму 1,14 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 346 кредитних договорів на суму 0,544 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 27.06.2022 р. отримали від уповноважених банків 44 896 кредитів на загальну суму 127,21 млрд грн, з яких 28 566 – банками державного сектору економіки на загальну суму 48,34 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні в рамках Програми укладено 10 074 кредитних договори на загальну суму 37,58 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 8 090 кредитних договорів на суму 21,69 млрд грн), з яких:

0,42 млрд грн – на інвестиційні цілі;

3,69 млрд грн – як антикризові кредити;

2,84 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

19,32 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

11,30 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.