За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 481 пільговий кредит на загальну суму 1,25 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 433 кредитних договорів на суму 0,724 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 20.06.2022 р. отримали від уповноважених банків 44 506 кредитів на загальну суму 126,07 млрд грн, з яких 28 220 – банками державного сектору економіки на загальну суму 47,80 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні в рамках Програми укладено 9 684 кредитних договори на загальну суму 36,45 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 7 744 кредитних договори на суму 21,15 млрд грн), з яких:

- 0,35 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 3,62 млрд грн – як антикризові кредити;

- 2,77 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 19, 29 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 10,40 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.