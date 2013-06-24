За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 600 пільгових кредитів на загальну суму 1,76 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 528 кредитних договорів на суму 857 млн гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.
Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 13.06.2022 р. отримали від уповноважених банків 44 025 кредитів на загальну суму 124,81 млрд грн, з яких 27 787 – банками державного сектору економіки на загальну суму 47,07 млрд гривень.
За період дії воєнного стану в Україні у межах Програми укладено 9 203 кредитні договори на загальну суму 35,19 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 7 311 кредитних договорів на суму 20,43 млрд грн), з яких:
- 0,31 млрд грн – на інвестиційні цілі;
- 3,63 млрд грн – як антикризові кредити;
- 2,69 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 19,22 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 9,32 млрд грн – антивоєнні цілі.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками. З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.