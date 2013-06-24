За час воєнного стану Україна отримала 8,5 тисячі тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму понад 12 мільярдів гривень. Це сукупна підтримка з 35 країн світу та від понад 60 міжнародних і благодійних організацій, медичних закладів, іноземних та українських компаній, а також урядів різних держав, що стоять на боці української незалежності та непорушності державних кордонів. Про це повідомляє Урядовий портал.

МОЗ розподіляє цю допомогу не лише на заклади охорони здоров'я свого підпорядкування, але і на комунальні та відомчі заклади, зокрема і на ті, що знаходяться в підпорядкуванні структур безпеки та оборони.

Уся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. Найперше – для закриття потреб медичних закладів, що знаходяться в зоні бойових дій та поблизу них, а також ті, що займаються лікуванням поранених. Крім того, у фокусі заклади регіонів із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, там її обліковують, а потім розподіляють та доставляють до регіонів із урахуванням пріоритетності.

Важливо зазначити, що збір медичних потреб, облік залишків на регіональних складах та в закладах охорони здоров'я, а також розподіли медичної гуманітарної допомоги відбуваються через інформаційно-аналітичну систему «MedData», що забезпечує контрольованість і прозорість процесу.

За час війни також вдалося налагодити співпрацю з волонтерами та благодійниками для координації взаємодії та оперативного забезпечення медичних потреб.

«МОЗ згуртувало групу репутаційних благодійних та волонтерських організацій і надало їй доступ до системи «MedData», в якій медичні заклади вказують свої потреби щодо забезпечення ліками, медичним обладнанням тощо, – пояснює заступник Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич. – Всі, хто працюють на нашу спільну перемогу, – герої».

Також нагадуємо, що Міністерством створено інтерактивний дашборд з інформацією про розподіл гуманітарної допомоги, що з першого дня повномасштабної російської агресії прибуває на склади МОЗ.