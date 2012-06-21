За добу, що минула, в Києві на коронавірус захворіла 51 людина. З них 8 медиків. Два випадки, на жаль, летальні. Загалом у столиці підтверджений діагноз на COVID-19 мають 2410 осіб.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіло 25 жінок віком 22-75 років і троє дівчат 9, 12 і 16 років та 19 чоловіків 19-75 років і четверо хлопчиків 8-12 років. До стаціонарів міста доправлено п’ятьох пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Найбільше хворих за добу виявили в Деснянському районі – 13, у Подільському – 6, а у Святошинському і Дарницькому – по 5.
Одужав за добу 21 киянин. Загалом від початку пандемії вірус здолали 306 жителів міста.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»