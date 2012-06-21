Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Черкаської області 6 серпня ознайомився з ходом ремонту перехрестя автомобільних доріг загального користування державного значення Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань км 39+781 та Р-10 /Р-09/ — Черкаси — Чигирин — Кременчук км 78+144 і автомобільної дороги місцевого значення О 241719 /Н16/ – Черкаси.

Главу Уряду супроводжували заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, Міністр інфраструктури Олександр Кубраков і голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

Денис Шмигаль зауважив, що дорожня інфраструктура Черкащини рік у рік покращується.

«За два роки «Велике будівництво» на Черкащині охопило більше автошляхів, аніж за попереднє десятиліття. У 2020 році було відремонтовано та збудовано 254 км автомобільних доріг. У 2021 році на Черкащині відремонтують рекордну протяжність доріг державного значення — 259 км. Плюс ще понад 50 км автодоріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності. У регіоні по суті з’являються нові транспортні артерії, якісне сполучення між сусідніми областями», — зазначив очільник Уряду.

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко відзначив, що ще донедавна через жахливий стан доріг усі шукали шляхи об’їзду Черкаської області, попри те, що вона розташована на перетині міжнародних транспортних коридорів.

«За останні два роки ситуація кардинально змінилася. Цю планку ми не будемо знижувати. Ми маємо надійну підтримку від Президента України, Прем’єр-міністра та Уряду», — сказав Олександр Скічко.

Як повідомили Прем’єр-міністру, роботи на об’єкті будуть завершені повністю до 23 серпня 2021 року. Загальна протяжність складе 10,06 км.