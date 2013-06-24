Близько мільйона українців уже скористалися програмою безкоштовного обміну старих ламп розжарювання на нові енергоощадні LED-лампи. Від початку впровадження програми 30 січня українці обміняли майже 5 мільйонів ламп, а 2,2 мільйона енергоощадних споживачі замовили через застосунок «Дія».

Про перебіг урядової програми, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, розповів заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олексій Соболев під час пресбрифінгу, який відбувся у приміщенні київського Головпоштамту. Участь у заході взяли посли Франції Етьєн де Понсен, ЄС Матті Маасікас, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Мета уряду — реалізувати програму із заміни 50 мільйонів ламп розжарювання на нові енергоощадні, які мають істотно скоротити споживання електроенергії. Кампанія передбачає охопити майже 10 мільйонів украінців, кожен з яких може обміняти по п’ять LED-ламп в одні руки. Уряд продовжує пошук донорів, які б забезпечили фінансування закупівлі ще 10 мільйонів ламп.