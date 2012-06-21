Станом на 15 липня в Україні було укладено 774 земельні угоди, на які раніше розповсюджувався мораторій. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Вже 15 днів українці можуть вільно розпоряджатися своєю власністю. Це означає, що Конституційне право громадян не буде більше порушуватись», — підкреслив очільник Уряду.

Як відзначив Прем’єр-міністр, Україна отримала потужний драйвер розвитку економіки. І мета Уряду — щоб цей інструмент розвитку став максимально дієвим та відповідав інтересам українців.

«Позавчора на засіданні Уряду ми ухвалили важливий проект, який дозволить українським аграріям отримувати кредити на портфельній основі для купівлі землі сільськогосподарського призначення. Урядом також було запроваджено інші заходи підтримки малих господарств: виплата 5000 грн на гектар новоствореним господарствам, 5000 грн на одну корову щороку, можливість замовити консультаційні послуги до 36000 грн, які держава компенсує; відшкодування 90% єдиного соціального внеску для малих сімейних ферм», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що відповідні стимули розвитку сприятимуть створенню нових робочих місць у селі та збільшуватимуть надходження до місцевих бюджетів.