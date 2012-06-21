Олег ГРОМОВ
«Урядовий кур’єр»
Згідно з інформацією Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН – ФАО, у зв’язку із заходами, спрямованими на подолання розповсюдження коронавірусної пандемії на планеті, у найближчі кілька тижнів глобальна система продовольства постане перед значними викликами та навантаженнями.
Поки що на світовому ринку запаси зернових та зернобобових культур знаходяться на достатньому рівні і прогнози на урожай інших сільськогосподарських культур у 2020 році обнадійливі. Однак вже нині спостерігається деяке зниження виробництва таких сезонних товарів, як фрукти та овочі.
Також фахівці ФАО зазначають, що спостерігаються проблеми в логістиці. Значні складнощі вже притаманні перевезенню продовольчої продукції. А перед тваринництвом багатьох країн світу вже постали чималі проблеми, пов’язані із закупівлею та доставлянням кормів.
У ФАО зазначають: можна очікувати зростання цін на основні продукти харчування. А найбільша небезпека може очікувати африканські країни, оскільки, пандемія призведе до скорочення робочої сили.
Не секрет, що, більшість країн, які так чи інакше зазнають проблем з продовольством, знаходяться у Підсахарній Африці.