Надання підроблених негативних тестів на коронавірус жорстко карають у Євросоюзі. Видання Brussels Times повідомляє, що виправний суд Бельгії покарав чоловіка, який намагався сісти на літак за підробленим ПЛР-тестом. Йому було призначено покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном рік. Бельгійська прокуратура застерігає, що вживатиме жорстких заходів проти таких дій.

Цей вирок стосується випадку, який трапився на початку травня. Тоді пасажир, сідаючи на літак в аеропорту Брюсселя, надав негативний результат ПЛР-тесту. Проте перевіряльників він чомусь насторожив, і вони вирішили перевірити дані в лабораторії, яка нібито проводила тест. З’ясувалося, що тесту з таким контрольним номером лабораторія не робила, а прізвища людину немає в базі даних. Зрештою пасажир зізнався, що купив підроблений тест за 30 євро.

Спочатку прокуратура запропонувала обвинуваченому сплатити штраф 750 євро у межах мирової угоди, але він відмовився і не з’явився в суд. Тож його засудили заочно до однорічного тюремного ув’язнення та штрафу 4000 євро.

«Це дуже серйозне правопорушення, — йдеться в рішенні суду. — Міжнародні авіаперевезення — найпростіший спосіб поширення пандемії у світі».

На думку суду, фігурант справи продемонстрував антисуспільну й небезпечну поведінку, яка не лише свідчить про повну відсутність поваги до медичних працівників, а й могла поставити під загрозу здоров’я та безпеку попутників.

Виїзд за кордон з несуттєвих причин дозволено в Бельгії з 19 квітня. Але після повернення мандрівники мають заповнити спеціальну форму пасажира. Для боротьби зі зловживаннями й порушеннями вимог до подорожей у часи пандемії генеральна прокуратура країни видала розпорядження про притягнення до відповідальності осіб, які фальсифікують такі форми або сертифікати тестування на коронавірус. У цьому розпорядженні йдеться, що людину, яка наважилася підробити документи, слід викликати до кримінального суду. Однак прокурор може спочатку запропонувати обвинуваченому укласти мирову угоду, в межах якої потрібно сплатити 750 євро.

У період з 19 квітня по 11 червня у Бельгії виявили 576 осіб, які намагалися пред’явити фальшивий ПЛР-тест.