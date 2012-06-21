Уперше аграрії, які вирощують нішеві культури (гречку, просо, жито, овес), отримають державну компенсацію. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на міністра Романа Лещенка.

«Для компенсації Мінагрополітики надало 50 мільйонів гривень із цьогорічної державної підтримки. Ми очікуємо, що це дасть змогу зупинити зростання цін на гречку, просо, жито та овес. А ще зробить виробництво цих культур рентабельним», — зауважив він.

Субсидію надаватимуть сільськогосподарським товаровиробникам — юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності. Це можуть бути ФОПи, які не мають порушених справ про банкрутство, не перебувають в стадії ліквідації, не мають простроченої заборгованості з податків більш як шість місяців.

Виробники отримуватимуть субсидію безповоротно в розрахунку на гектар оброблюваних угідь, де вирощували гречку, жито, просо та овес (за винятком післяукісних культур). Розмір субсидії становитиме до 5000 гривень на гектар, але не більш як 300 га оброблюваних угідь одного заявника.