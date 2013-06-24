За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки України, у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, розпочатого за фактом вчинення економічного злочину, судом здійснено арешт 17 800 вагонів, які належать росії та білорусії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як раніше повідомлялося, співробітники БЕБ системно і послідовно здійснюють аналітичну роботу з встановлення та ідентифікації російських та білоруських активів. Так було встановлено перебування на території України 17 800 вагонів, що використовувалися при вчиненні економічного злочину. Йдеться про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вагони арештовані судом, як знаряддя злочину.

Після проведення відповідних заходів, вирішуватиметься питання про їхню націоналізацію, а товарно-матеріальні цінності будуть конфісковані в дохід держави.

Досудове розслідування триває.