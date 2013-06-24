За ініціативи командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на північних напрямках оборони країни набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

За словами командувача, на першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовані до бойових умов. Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України.

– Мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумщини, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, сьогодні досвідченим екіпажам передана чергова партія позашляховиків, які мають можливість швидко переміщуватись й вражати повітряні цілі – у тому числі безпілотні літальні апарати типу «Mohajer-6» та «Shahed 136».

- Зокрема, ці групи виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки здійснюватиметься підліт ворожих БПЛА, крилатих ракет або авіації. Робота полягає в тому, що мобільний вогневий підрозділ висовується на визначене місце, відпрацьовує заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повертається до місця дислокації, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Слід зауважити, що 19 позашляховиків для подальшого створення мобільних вогневих груп, за сприяння командувача передано Збройним Силам Укрвїни благодійниками в межах програми «ГЕРОЙCAR». Робота триває в рамках цивільно-військового співробітництва. Координатор програми зі створення мобільних вогневих груп – старший офіцер Командування підполковник Борис Кутовий.

Разом переможемо!

Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України