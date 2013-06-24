За минулий тиждень підприємці отримали кредитів на 1,6 млрд грн за урядовою програмою «Доступні кредити 5-7-9%». З початку дії програми (лютий 2020 року) банки видали бізнесу майже 49 тисяч кредитів на 146,4 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 60,4 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 28,7 млрд грн. Окрім того, на антивоєнні цілі було видано 23,2 млрд грн, на інвестиційні цілі - 11 млрд грн. Аграрії отримали 22,2 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (52%), торгівлі та виробництва (24%), промислової переробки (14%). Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 44 банки, найбільшу кількість кредитів видали «Приватбанк» (20,5 тис.), «Ощадбанк» (7,1 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (4,4 тис.).

Нагадаємо, що урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

Також нещодавно Уряд розширив програму доступних кредитів на підприємства, зруйновані внаслідок бойових дій. Підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн.