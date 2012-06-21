За останню добу, 27 серпня в Україні зафіксували 2082 нових підтверджених випадків Covid-19.
Серед них 108 дітей та 35 медпрацівників, предає МОЗ.
Найбільшу кількість хворих зареєстрували в Києві (266), на Львівщині (189), Харківщині (187) та в Донецькій області (157).
Загалом від початку епідемії в країні Covid-19 підхопили 2 282 285 осіб. Померли 53686 пацієнтів, із них 54 – за останню добу. Одужали 2 205 707 особи, за останню добу – 1025.
В лабораторії зробили 58 135 тестів на Covid-19. З них методом ПЛР – 27 605, ІФА –8 272. Також зробили 22 258 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом в Україні провели понад 11 931 126 млн ПЛР-тестувань та 8 802 596 щеплень від початку кампанії вакцинації.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
Київ – 266 випадків;
Вінницька область – 40 випадків;
Волинська область – 21 випадок;
Дніпропетровська область – 130 випадків;
Донецька область – 157 випадків;
Житомирська область – 51 випадок;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 84 випадки;
Івано-Франківська область – 60 випадків;
Київська область – 68 випадків;
Кіровоградська область – 22 випадки;
Луганська область – 65 випадків;
Львівська область – 189 випадків;
Миколаївська область – 39 випадків;
Одеська область – 155 випадків;
Полтавська область – 38 випадків;
Рівненська область – 41 випадок;
Сумська область – 47 випадків;
Тернопільська область – 87 випадків;
Харківська область – 187 випадків;
Херсонська область – 63 випадків;
Хмельницька область – 40 випадків;
Черкаська область – 56 випадків;
Чернівецька область – 121 випадок;
Чернігівська область – 84 випадків.