За останню добу, 27 серпня в Україні зафіксували 2082 нових підтверджених випадків Covid-19.

Серед них 108 дітей та 35 медпрацівників, предає МОЗ.

Найбільшу кількість хворих зареєстрували в Києві (266), на Львівщині (189), Харківщині (187) та в Донецькій області (157).

Загалом від початку епідемії в країні Covid-19 підхопили 2 282 285 осіб. Померли 53686 пацієнтів, із них 54 – за останню добу. Одужали 2 205 707 особи, за останню добу – 1025.

В лабораторії зробили 58 135 тестів на Covid-19. З них методом ПЛР – 27 605, ІФА –8 272. Також зробили 22 258 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом в Україні провели понад 11 931 126 млн ПЛР-тестувань та 8 802 596 щеплень від початку кампанії вакцинації.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

Київ – 266 випадків;

Вінницька область – 40 випадків;

Волинська область – 21 випадок;

Дніпропетровська область – 130 випадків;

Донецька область – 157 випадків;

Житомирська область – 51 випадок;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 84 випадки;

Івано-Франківська область – 60 випадків;

Київська область – 68 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 189 випадків;

Миколаївська область – 39 випадків;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 38 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 87 випадків;

Харківська область – 187 випадків;

Херсонська область – 63 випадків;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 56 випадків;

Чернівецька область – 121 випадок;

Чернігівська область – 84 випадків.