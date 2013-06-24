Рівно місяць тому, 16 липня 2022 року, набрали чинності частини 2 та 6 статті 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що регламентують використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів, посилюють статус української мови як державної та захист права громадян України на отримання інформації та послуг державною мовою. Про це повідомляє Уповноваженний із захистку державної мови.

Так, зокрема, з 16 липня 2022 року всі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо), які використовуються в якості інтернет-представництв суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, у тому числі інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати версію українською мовою. Ця версія не може мати менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.

Протягом першого місяця дії нових вимог Закону до Секретаріату Уповноваженого надійшло 1002 повідомлення про порушення, 78% яких стосуються порушень частини шостої статті 27 Закону, яка регламентує застосування державної мови інтернет-представництвами: близько 61 % - інтернет-ресурси із обслуговування споживачів в інтернеті та близько 17% - інтернет-ресурси без обслуговування.

З інших питань надійшло 216 повідомлень громадян про порушення Закону про державну мову: 11 % стосуються безпосереднього обслуговування споживачів, 5% - діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування; 3 % - вивісок та зовнішньої реклами; 1 % - освіти, 2 % - інше;

З огляду на величезну кількість повідомлень від громадян про можливі порушення Закону вважаємо за необхідне ще раз наголосити на необхідності правильного їх оформлення, адже відсутність достатньої для належного реагування інформації унеможливлює розгляд власне як звернення чи скарги.

Роз’яснення щодо оформлення звернень громадян: https://cutt.ly/PXgM8B8

Також звертаємо Вашу увагу, що завантаження за замовчуванням версії вебсайту державною мовою для користувачів в Україні передбачає відкриття версії головної сторінки сайту державною мовою за умови, що в налаштуваннях програмного забезпечення, встановленого на пристрої, не було обрано пріоритет для іншої, крім державної, мови.

Роз’яснення щодо завантаження вебсайтів державною мовою за замовчуванням: https://cutt.ly/IXgM6zH

Нагадуємо, що повідомити про порушення Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» можна на електронну скриньку: lyst@mova-ombudsman.gov.ua.