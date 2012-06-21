Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Кількість гіпертоніків у світі зросла вдвічі за останні 30 років, з'ясували фахівці ВООЗ і Імерського коледжу Лондона. Про це вчені розповіли в статті в журналі Lancet.

Команда провела метааналіз 1 201 дослідження, в яких було зібрано відомості за останні 30 років про більш ніж 100 мільйонів осіб 30-79 років у 184 країнах. До гіпертоніків відносили людей з артеріальним тиском 140/90 і вище, а також тих, хто приймав препарати, що знижують тиск.

У 1990 році від гіпертонії страждали майже 650 мільйонів осіб. У 2019 ж, за розрахунками дослідників, вже 1,27 млрд. Такі зміни відбулися переважно за рахунок того, що тривалість життя людей зросла, а у літніх гіпертонія зустрічається частіше.

Інші причини такого зростання кількості гіпертоніків – малорухливий спосіб життя, дієта з високим вмістом солі, хронічні захворювання (наприклад, діабет). Хоча рівень тиску можна контролювати за допомогою ліків, більше половини гіпертоніків не приймають ніяких препаратів. В цілому, лише близько 20% пацієнтів з гіпертонією досить ретельно стежать за своїм станом.

Лише в кількох країнах – Великобританії, Іспанії, Канаді та Швейцарії – ситуація покращилася. В інших вона погіршилася або залишилася колишньою.

Сама по собі гіпертонія часто не має видимих симптомів, але з часом шкодить серцево-судинній системі і підвищує ризик інфарктів, інсультів, хвороб нирок та інших захворювань.

Дослідники закликають лікарів і чиновників приділяти більше уваги проблемі гіпертонії, інформувати населення і вживати заходів, які дозволять людям, особливо в бідних країнах, мати доступ до здорової їжі та медичної допомоги.