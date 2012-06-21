За останню добу в Україні виявили 2032 нових хворих на коронавірус. З них дітей – 127, медпрацівників – 46.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Загалом від початку епідемії в країні Covid-19 підхопили 2 280 203 особи. Померли 53 632 пацієнти, із них 66 – за останню добу. Одужали 2 204 682 особи, за останню добу – 1253, повідомляє МОЗ.

Лабораторії зробили 53 486 тестів на Covid-19. З них методом ПЛР – 23 049, ІФА – 7219. Також зробили 23 218 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом в Україні провели понад 11,9 млн ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

Київ – 262 випадки;

Вінницька область – 58 випадків;

Волинська область – 26 випадків;

Дніпропетровська область – 98 випадків;

Донецька область – 127 випадків;

Житомирська область – 55 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 72 випадки;

Івано-Франківська область – 88 випадків;

Київська область – 64 випадки;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 94 випадки;

Львівська область – 88 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 111 випадків;

Полтавська область – 51 випадок;

Рівненська область – 47 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 70 випадків;

Харківська область – 195 випадків;

Херсонська область – 124 випадків;

Хмельницька область – 99 випадків;

Черкаська область – 45 випадків;

Чернівецька область – 123 випадки;

Чернігівська область – 20 випадків.

Нагадаємо, що Україна отримала від Польщі 650 тис. доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Їх уже розподілили регіонами. У серпні-вересні країна отримає ще 6,5 млн доз вакцин. Також Польща передала Україні засоби індивідуального захисту, апарати ШВЛ, кисневі концентратори та кардіомонітори. Їх найближчим часом доправлять до українських лікарень.