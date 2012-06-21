Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині заочно засуджено на 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна суддю так званого «Верховного суду ДНР». Обвинувальний вирок активній учасниці проросійського незаконного збройного формування «ДНР» винесли завдяки послідовній і принциповій позиції прокуратури Донецької області та суддів Димитровського міського суду.
«У ході спеціального судового провадження встановлено, що у січні 2015 року колишня суддя Апеляційного суду Донецької області на підставі указу голови терористичної організації «ДНР» обійняла посаду «судді» так званого «Верховного суду». Перебуваючи на вказаній псевдо посаді, жінка брала активну участь у створенні та організації діяльності місцевих «судів» та у роботі «Пленуму Верховного суду ДНР», – повідомили в прокуратурі Донецької області.
Публічним обвинуваченням повністю доведено провину поплічниці терористів у скоєнні кримінального правопорушення кримінального, передбаченого ч.1. ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). А оскільки підсудна досі перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини, покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років з конфіскацією майна призначено їй заочно. Поки що.